23 Eylül 2020 Çarşamba, 23:53

Yakıtın yanması sırasında karbon oksijenle birleşerek CO² oluşturur. Karbonun yanma işleminden önce veya sonra ayırmak, elektrik santrallerinde olduğu gibi, CO²'in atmosfere yayılımını önler. Bunun sonucunda CO² gazı tutulur ve uygun yeraltı depolama rezervlerine taşınır. Buna Karbon Yakalama deniliyor. İklim değişikliği azaltımının bir yolu olan Karbon Yakalama ve Depolama (KYD) hak ettiği önemi görmese de umut vadeden bir yöntem. Pan Yayıncılık’ın MIT Press Gerekli Bilgiler dizisinden yayımlanan kitabında MIT Enerji Girişimi araştırmacısı Howard J. Herzog, Karbon Yakalama'yı ana hatlarıyla okura tanıtıyor.

Karbon Yakalama / Howard J. Herzog / Çeviren: Deniz Ulkat / Pan Yayıncılık / 240 s.