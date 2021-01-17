Karda, buzda Beşiktaş-Galatasaray derbisi!
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'daki maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Yoğun kar yağışı maçı riske edebilir. Saat 19.00'daki maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı takım 35 puanla ilk sırada, sarı-kırmızılı takım ise 33 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Montero, Vida, Rosier, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Oğulcan, Arda, Diagne
MAÇIN VAR VE ORTA HAKEMİ KİM?
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Halis Özkahya yapacak.
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