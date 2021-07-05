Kardiyo egzersizi ne işe yarar? İşte kardiyo yapmanın bilinmeyen faydaları…

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:00

Kardiyo genelde hafif tempo ile yürüyüş, koşu ve fitness bisikleti ile yapılan egzersizlere verilen genel addır. Tüm spor salonlarında kardiyo için özel geliştirilmiş birçok spor aleti bulunur.

Kadiyonun en büyük faydası hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlamaktadır. İdeal kilosuna ulaşan kişilerin obezite ve kalp yetmezliği gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riski yarı yarıya düşer. Kişi kendisini çok daha zinde hisseder. Mide bölgesinde yağlanmanın önüne geçildiği için kardiyo yapmak, sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelir.

İşte kardiyo yapmanın az bilinen 15 faydası…

1- Doğru teknik ve beslenme programı ile birlikte yürütüldüğünde fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı oluyor.

2- Yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmayı daha iyi çalıştırıyor.

3- Damar tıkanıklığını engelliyor, kemik yoğunluğunu arttırarak kemik sağlığını iyileştiriyor.

4- Egzersiz sırasında kalp daha hızlı attığı için kan akışı da hızlanıyor. Yani kan damarları çalıştıkça daha elastik hale geliyor ve küçük kan damarları genişledikçe kaslara daha fazla oksijen aktarabiliyor.

5- Dayanıklılığı arttırıyor ve yorgunluğu azaltıyor. Egzersiz programına ilk başladığınızda daha fazla yorgunluk hissedebilirsiniz ancak programa devam ettikçe enerji seviyeniz artmış olacak.

6- Bağışıklık sisteminizi harekete geçiriyor. Hastalıklara karşı direnci arttırıyor.

7- Kardiyo egzersizi sırasında doğal ağrı kesici olan endorfin hormonu salgılanıyor.

8- Kan şekerinin kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Düzenli olarak kardiyo yapan kişilerin kan şekeri seviyelerindeki değişim daha az oluyor.

9- Vücuttaki mutluluk hormonlarının salınımını hızlandırıyor ve daha iyi hissetmeyi kolaylaştırıyor. Kardiyonun ardından stres hormonu olan kortizolun etkisi de azalmış oluyor.

10- Kondisyonu arttırdığı gibi yaşlanma etkilerini de geciktiriyor.

11- Ağırlık antrenmanları sırasındaki performansı arttırmaya yardımcı oluyor.

12- Kalbin kan pompalama kabiliyetini artırmaya destek oluyor.

13- Uyku düzensizliğine iyi geliyor ve uyku kalitesini arttırıyor.

14- Farklı egzersizler sonrasındaki toparlanma süresini uzatıyor.

15- Anksiyete ve depresyonu uzak tutuyor.