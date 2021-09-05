Kargaya ateş etti, komşusunu vurdu
Konya'da bahçesindeki kargaya ateş eden Halim Gün (71) yan binadaki komşusu Gülizar Yaşa'yı (38) başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yaşa, hastaneye kaldırılırken, Halim Gün gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Kovanağzı Caddesi'nde meydana geldi. Halim Gün, müstakil evinin arka bahçesinde ağaçlarına dadanan kargaya tüfekle ateş etti.
Tüfekten sıçan saçmalar, yan binanın birinci katındaki balkonda duran komşusu 2 çocuk annesi Gülizar Yaşa'nın başına isabet etti. Annesinin kanlar içinde kaldığını fark eden oğlu Ali Yaşa (13), baba ile babaannesine seslendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşa ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kargayı da öldüren Halim Gün, gözaltına alındı.
Olay sırasında balkon kapısının yanında olduğunu belirten ve yara almadan kurtulan Gülizar Yaşa'nın oğlu Ali Yaşa, şunları söyledi:
Annem balkonun uç tarafından biber kesiyordu. Ben kapının orada duruyordum. O sırada silah sesi geldi. Daha sonra annemin yanına gittiğimde, başından kan akıyordu. Hemen içerdeki babam ve babaanneme seslendim. Bu sırada annem yere yığıldı. Sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Yandaki amca, kargaya ateş ederken saçmalar anneme isabet etmiş. Yan komşumuz zaman zaman bahçesindeki meyvelere karga gelmesin diye ateş ediyordu. Biz de silah sesini duyuyorduk
Soruşturma sürüyor.
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