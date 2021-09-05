Silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Arnavutköy'de market sahibi Ayhan K.’nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından akrabaları, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişinin akrabaları ile taşlı sopalı kavga etti.
Arnavutköy’de market işleten Ayhan K., önceden husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 3 Eylül Cuma günü silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırı anının da cep telefonu kamerasıyla bir başka sürücü tarafından kaydedildiği olayda, Ayhan K. bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise aracıyla olay yerinden kaçmıştı.
POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI
Saldırı sonrası Ayhan K.’nın akrabaları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve aynı zamanda komşuları olan kişinin akrabalarıyla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Komşuların taşlı sopalı kavgası dakikalarca sürererken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı.
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