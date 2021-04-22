Kargı Koyu’nun özelleştirilmesine tepkiler sürüyor: Hangi Katarlı’ya söz verdin?

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:44

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özelleştirme İdaresi'ne devredilen Datça'daki Kargı Koyu'nda inceleme yaptı, bölgede yaşayan yurttaşlarla bir araya geldi.

“128 MİLYAR DOLARI KAYBEDENLER, 128 DÖNÜME GÖZ DİKMİŞLER”

Öztunç, Datça Belediyesi’nin Kargı koyuna ilişkin bir planlama yaptığını belirterek; “Koyu koruyan bir plan yapmış. Aylardır Ankara’da bekletiyorlar. Sonra Cumhurbaşkanlığı devreye giriyor ve Cumhurbaşkanlığı plan değişikliğiyle Özelleştirme İdaresi’dir, şudur budur, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir, belli ki burayı talan edecekler, yiyecekler. Şu güzelim alana belli ki turistik alan diye otel koyacaklar, birilerine peşkeş çekecekler. İlginç tarafı şu; 128 dönüm, aynı anda 128 milyar dolar da kayıp. 128 milyar doları kaybedenler, 128 dönüme göz dikmişler, burayı da buharlaştırmak istiyorlar, izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“HANGİ KATARLI'YA SÖZ VERDİN?”

Bodrum’da da benzer bir çalışmanın yapıldığını anımsatan Öztunç, “Ortakent’te, orada gerekli mücadeleyi verdik ve durdurduk. Burada da durduracağız, halkın gücünün önünde hiçbir şey duramaz. Halk isterse, gerekli mücadeleyi verirse durdurur. Merak ediyorum, Cumhurbaşkanı, burayı hangi Katarlı’ya söz verdin? Hangi yandaşa peşkeş çekeceksin, Mehmet Cengiz’e mi vereceksin burayı? Merak ediyorum, kime? Damada mı vereceksin yoksa? Gidiyorsun ya görevden, seçimi kaybedeceksin, sarayda kalamayacaksın ya Marmaris’te. Acaba Datça’da bir yakınım şu Kargı koyunu bir yer koysa da orada mı kalsam diye hesap ediyorsun?” diye eleştirdi.

“TIRNAK UCU KADAR VİCDANIN VARSA ŞU GÜZELLİĞE DOKUNMA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Öztunç, “Tırnak ucu kadar vicdanın varsa şu güzelliğe dokunma, Kargı’ya, Datça’ya dokunma. Rantı, peşkeşi, parayı çok seviyorlar. Cumhurbaşkanı biliyoruz ki doların yeşilini, ağacın yeşilinden daha çok seviyorsun ama Datça’da Kargı Koyu’na dokunma, dokundurmayız” diyerek çağrı yaptı.