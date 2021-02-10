Karikatür dergilerini cezaevine almayan idare: Giysi, kitap olsa verirdik

10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Tekirdağ Cezaevi’nde hükümlü olarak kalan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Engin Gökoğlu’na eşi tarafından gönderilen “Kafka Okur”, “Masa”, “Bavul”, “Ot” gibi mizah dergileri cezaevine alınmadı. Gökoğlu, “Eşim geçen sene olduğu gibi bu sene de bana posta yoluyla karikatür ve mizah dergileri yolladı. Fakat bu dergiler bu sene bana verilmedi. Çünkü hapishane idaresi gelen dergileri ‘hediye olarak’ değerlendirdi” dedi.

‘HEDİYE DEĞİL, OKUMALIK’

Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 3.5 yıldır kalan Gökoğlu, cezaevinde yaşadığı hak ihlalini gazetemiz ile paylaştı. Gökoğlu, eşi tarafından gönderilen dergilerin kendisine verilmediğini belirterek dergilerin “hediyelik” değil, “okumalık” dergiler olarak kendisine gönderildiğine değindi. Gökoğlu, “Ama yok. Hapishane idaresi ‘Sen bilmezsin onlar hediyedir, ama hediyen de giysi ya da kitap olsaydı verecektik’ diyor. Ben de yanlış karar infaz hâkimliğinden döner diye başvurdum. Çünkü anayasaya, İnfaz Kanunu’na göre de ben haklıyım. Ama itirazım reddedildi. Nasıl ama sizce mizah dergisine ihtiyacım var mı? Durumun kendisi kara mizah değil mi? Geçen sene bu dergilerin tamamıyla beraber içindeki poster ve takvimleriyle almıştım. Aradan bir yıl geçti, yasaklar, yasadışılıklar arttı. Ellerinden gelse günlük gazeteleri dahi yasaklayacaklar. Kitap, dergi, gazete okumak, siyasi tutsağın ekmeği suyudur” dedi.

‘YASAYA AYKIRILIK YOK’

Gökoğlu’nun yaptığı itirazlar reddedildi. Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, “Gelen yayınların hükümlüye dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme esaslarına uymadığı belirlenmiştir” dedi. Tekirdağ 2. İnfaz Hâkimliği ise “Hediye olarak ancak kitap ve giyim eşyası kabul edilebilir. Başvurucuya gönderilen yayının dergi, gazete olduğu, ayrıca ziyaretçisi tarafından getirildiği nedeniyle usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir” denildi.