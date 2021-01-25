Karikatür Evi yeni dönem kayıtları başladı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 11:17

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı her yaştan yurttaşla buluşturduğu Karikatür Evi, 4 ve 5. dönem atölye kayıtlarını başlattığını duyurdu.

Karikatür, çizgi roman, manga meraklılarının ücretsiz katılabileceği atölyeler pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek. Kontenjanla sınırlı 8 kişilik atölyelerin 4’üncü dönemi 1 Mart’ta, 5’inci dönemi ise 19 Nisan’da başlayacak.

Her bir dönemi 6 hafta sürecek atölyelere katılım için Kadıköy’de ikamet zorunluluğu aranmıyor.

ÖZLENEN ÇİZGİ ROMAN VE MANGA ATÖLYELERİ DE PROGRAMDA

Pandemi nedeniyle nisan ayından beri çevrimiçi olarak devam eden karikatür ve çizgi roman atölyelerine, yeni dönemde manga atölyeleri de eklendi.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal nisan ayından bu yana gerçekleştirdikleri 83 atölyede, 875 katılımcı ile 2020’yi tamamladıklarını söyledi. Karçal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemle birlikte karikatür, çizgi roman atölyelerine yoğun talep üzerine manga atölyelerini de tekrar ekledik. Yeni dönemimizde çevrimiçi olarak manga atölyemiz de tekrar başlamış oluyor. Pandemi başlangıcından bu yana atölyelerimize katılan 875 katılımcımızın yaklaşık 800’ü ilkokul ve ortaokul öğrencisiydi. Lise ve yetişkin gruplarımızın da yer aldığı atölyelerimize çocukların bu yoğun ilgisi bizi sevindiriyor."

Atölyeler karikatürde Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cem Güventürk, Cihan Kılıç, Doruktan Turan, Eda Oral, Erhan Candan, İlker Altungök, Nuhsal Işın, Sibel Bozkurt’un; çizgi romanda Gökçe Akgül, Mehmet Naci Dedeal’ın; ve mangada Ali Toğlukdemir’in eğitmenliğinde gerçekleşecek. Kayıtlar buradan yapılabilir.