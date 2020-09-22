Karikatürist Erdil Yaşaroğlu'ndan telif davası iddialarına yanıt

22 Eylül 2020 Salı, 16:00

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, internette kendi karikatürünü yayımlayan her paylaşıma avukatlık şirketi üzerinden 18 bin liralık telif davası açtığı iddialarına yanıt verdi.

Sadece ticari amaçlarla karikatürlerini yayımlayan kişi ve kurumlara telif davası açtığını belirten Yaşaroğlu, "Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Yaşaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder. Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz."