Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı
Batman'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 24 yaşındaki bir kişiye müşahede odasında serum takıldı. Talihsiz adam, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Batman’da tekstil işinde çalışan 24 yaşındaki Ahmet Gürel, önceki gün öğle saatlerinde rahatsızlanınca iş yerinden izin alarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Karın ağrısı çektiğini belirten talihsiz gence serum yapması istendi.
Müşahede odasında serumu takan ve bir sedyeye uzanan Ahmet Gürel’in uzun süre hareketsiz yattığını ve vücudunun morardığını fark eden temizlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen doktorlar gence ilk müdahaleyi yaptı.
Yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan talihsiz genç, kurtarılamadı.
BABA: BUNUN NASIL OLDUĞUNU ANLAMIŞ DEĞİLİZ
Asri mezarlıkta gözyaşları arasında defnedilen Ahmet Gürel’in babası Sadık Günel, olaya hala inanamadıklarını belirterek, ''Çocuğum bu güne kadar bir ağrı kesici bile almış değil. İş yerinde rahatsızlanarak tek başına hastaneye gidiyor. Doktora muayene oluyor ve serum veriyorlar. Üç saat sonra beni aradılar ve kalp masajı yapıldığını belirttiler. 15 dakika sonra ise yeniden arayarak ‘Başınız sağ olsun’ dediler. Savcı otopsi yaptı ve oğlumun iç kanama sonucu öldüğünü belirttiler. Bunun nasıl olduğunu anlamış değiliz'' dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
- İstanbul’da kaybolan Rus öğrencinin Burgazada’da cansız bedeni bulundu
- Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu
- Cansız bedeni bulunan Onur Eker'e ne oldu? İşte esrarengiz olayın ayrıntıları...
- Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Video Haberler
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
En Çok Okunan Haberler
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
- Çok konuşulan iddiada mesaj ortaya çıktı!
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia