Karışık Bayrak Milli Takımı, Tokyo 2020 bileti aldı

27 Haziran 2021 Pazar, 19:38

Erzurum'da gerçekleştirilen Uluslararası Bayrak Yarışması'nda 4×400 metre Karışık Bayrak Milli Takımı, Türkiye rekoru kırarak olimpiyat kotasına girdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da iki hafta önce yapılan Sprint ve Bayrak Kupası'ndan sonra bir kez daha yarışan Ukrayna, Belarus ve Türkiye Milli Takımlarının mücadelesinde iki rekor çıktı.

Ukrayna, 3.14.06 derecesiyle yarışı kazanırken, yine Erzurum'da koştukları 3.15.46'lık ulusal rekorunu bir buçuk saniye indirdi.

Berke Akçam, Elif Polat, Büşra Yıldırım ve Yasmani Copello'dan oluşan Türk Milli Takımı 3.14.80 koşarken, Türkiye rekorunu üç saniyeye yakın aşağı çekmeyi başardı. Bu derece Türk Milli Takımı'nı geçen hafta Kladno'da 3.14.84 koşan Çekya'nın önüne çıkararak, olimpiyat sıralamasında 16. sıraya yükseltti.

Değişimde sorun yaşayan Belarus takımı ise 3.27.67 ile finişe üçüncü sırada ulaşabildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya sıralamasında 16. sıraya yükseldik. 29 Haziran'a kadar milli takımımızı geçen olmazsa 2020 Tokyo Olimpiyatları'na takım olarak gideceğiz, kotamız kesinleşecek. Çünkü ilk 16 sıra olimpiyat kotası alıyor." diye konuştu.

Bu sonuçla birlikte 4×400 karışıkta dünya sıralamasından olimpiyat vizesi bekleyen takımların sıralaması şöyle:

14. Almanya 3.13.57

15. Ukrayna 3.14.06

16. Türkiye 3.14.80

17. Çekya 3.14.84

18. Belarus 3.16.65

19. Japonya 3.16.67

20. Kanada 3.16.76

Türk Atletizm Milli Takımı'nın olimpiyat vizesi, 29 Haziran'da kapanacak listenin ardından World Athletics'in onayıyla kesinlik kazanacak.