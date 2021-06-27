Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçında sakatlandı
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında Mostafa Mohamed, sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçının dördüncü dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı.
Mısırlı forvet, yerini genç oyuncu Ali Yavuz Kol'a bıraktı.
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