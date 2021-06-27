Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçında sakatlandı

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında Mostafa Mohamed, sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2021 Pazar, 18:16
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, hazırlık maçında sakatlandı
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçının dördüncü dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Mısırlı forvet, yerini genç oyuncu Ali Yavuz Kol'a bıraktı.


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