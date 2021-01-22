22 Ocak 2021 Cuma, 12:04

Günay Tulun’un kitabında tarihler 1857’yi gösteriyor. Osmanlıda Padişah Abdülmecid’in hüküm sürdüğü yıllar... Kraliçe Victoria, Charles Thomas Newton’un emrine 250 tayfasıyla birlikte üç yaşındaki HMS Supply savaş gemisini tahsis eder. Gemi Datça önlerine gelerek demirler. Gemiden inen Newton ve adamları, uzun süre Knidus’u hallaç pamuğu gibi atar da atar. Köylü “Toprak Delen Kaçık İngiliz” ismini taktıkları adama ve İngiliz askerlerine yardım bile eder. Vatan onlara ait değil ki!.. Uğruna kanlarını akıtıp canlarını verdikleri topraklar padişah efendinin mülkü… Padişah Abdülmecid Hazretleri’nin yaptığından sual olur mu hiç? Hazretlerine sual olmazsa “Toprak Delen Kaçık İngiliz”e de olmaz! O da bugün tüm Datça’yı turistik açıdan zengin edecek ne varsa, Osmanlı görevlilerinin ve Datçalıların gözleri önünde HMS Supply’ye yükler ve İngiltere’ye doğru yelken basar. Antik dünyanın ünlü yedi harikasından biri olan Mausolus’a ait anıt mezarı da mermer mermer sökerek kaçıran bu utanmazdır. Newton’la üst düzey görevlilerin hatıra (!) olarak evlerine götürdüklerini saymazsak, Demeter’in heykeli, Dionysus heykeli, Knidus’un devasa arslanı ve Rahibe Nikokleia heykeli gibi çok sayıda eserin de aralarında bulunduğu diğer çalıntılar da British Museum’da… Bilmediklerimizse hâlâ bilinmiyor.

Karların Kantatı - Karya’dan Odrys’e Anadolu’nun Çocukları / Günay Tulun / Gerçeğe Işık Tutan Yayınlar (GITY) / 2020.