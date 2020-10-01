Kars Belediye Eş Başkanı Alaca ve çok sayıda HDP'li gözaltına alındı

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ile il ve ilçe belediyesi meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 07:45
Kars Belediye Eş Başkanı Alaca ve çok sayıda HDP'li gözaltına alındı
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'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında HDP'ye düzenlenen operasyonla 82 HDP'linin gözaltına alınmasının ardından, Kars'ta yeni bir operasyon başlatıldı. 

Kars'ta bu sabah erken saatlerde, aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ile il ve ilçe belediyesi meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. 

AYHAN BİLGEN İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Gözaltıların, Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in dün görevinden istifa edeceğini ve belediye meclisinin yerine yeni bir isim seçebileceğini söylemesinden sonra gelmesi ise dikkat çekti. 



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