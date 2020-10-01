Kars Belediye Eş Başkanı Alaca ve çok sayıda HDP'li gözaltına alındı
Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ile il ve ilçe belediyesi meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında HDP'ye düzenlenen operasyonla 82 HDP'linin gözaltına alınmasının ardından, Kars'ta yeni bir operasyon başlatıldı.
Kars'ta bu sabah erken saatlerde, aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ile il ve ilçe belediyesi meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
AYHAN BİLGEN İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU
Gözaltıların, Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in dün görevinden istifa edeceğini ve belediye meclisinin yerine yeni bir isim seçebileceğini söylemesinden sonra gelmesi ise dikkat çekti.
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