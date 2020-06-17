Karşılaşıyor ama iletişim kurmuyoruz

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Suriyelilerle karşılaşma sıklığı mekânlara göre incelendiğinde en çok karşılaşılan yerlerin park ve meydanlarla çarşı-pazar-AVM olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 62’si park ve meydanlarda her gün Suriyelilerle karşılaştığını belirtti. Oturduğu sokakta Suriyelilerle her gün karşılaşanların oranı ise yüzde 52...

YÜZDE 47 ENDİŞELİ

Katılımcılara Suriyeliler arasında iletişime geçtikleri kişi ya da kişiler olup olmadığı soruldu. Yüzde 78.7 gibi büyük bir çoğunluk; herhangi bir Suriyeliyle iletişim kurmadığını belirtti.

İstanbul örnekleminde katılımcıların yüzde 95’inden fazlası kamuya açık mekânlarda Suriyelileri en az ayda bir gördüğünü belirtse de her beş İstanbulludan sadece birinin Suriyelilerle iletişin kurması temasın genellikle karşılaşma seviyesinde kaldığını ve gruplar arası ilişkilerin henüz gelişmediğini gösteriyor.

Araştırmada Suriyelilerle ilgili duygular da incelendi. Yüzde 47’nin yüksek düzeyde endişeli olduğu, yüzde 55’in ise nefret hissinin düşük olduğu tespit edildi.

HDP’LİLER ‘GİTSİN’ DİYOR

Bu arada Suriyelilerin savaş mağduru olmadığı yargısına sahip olanların oranı yüzde 58...

Seçmenler oy verme eğiliminde oldukları partilere göre gruplandırıldığında sağcı-milliyetçi İYİ Parti ve MHP seçmenlerinin İstanbul ortalaması üzerinde tehdit algılarına sahip oldukları görüldü. Milliyetçi seçmenin bu tutumu beklentilerle çelişmezken daha önce ele alınan konularda ortalama olarak daha hoşgörülü bir tutum ortaya koyan HDP seçmenlerinin bu konuda milliyetçi partilerle benzer tepki vermesi şaşırtıcı bulundu.

Sığınmacılığın sona ermesi ve Suriye’ye geri gönderilmeleri konusunda parti seçmenlerinin dağılımı şöyle: İYİ Parti yüzde 7.6 iken HDP yüzde 7.3

Katılımcıların yüzde 78’i hükümetin Suriyelilere Türk vatandaşlarına davrandığından daha iyi davrandığını düşünüyor.