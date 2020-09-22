KARŞILAŞMALAR /CONTEMPORART TURKISH ART SERGİSİ TOPHANEİ AMİRE’DE AÇILIYOR

22 Eylül 2020 Salı, 15:45

Sergiye sanatçı olarak Ahmet ÖZEL, Bahar KOCAMAN, Bahri GENÇ, Berna ERKÜN, Engin BEYAZ, Erhan LANPİR, Erkan ÖZDİLEK, Feride BİNİCİOĞLU, Figen BATI, Hülya YAZICI, Kerim KILIÇARSLAN, Korkut TİRYAKİ, Mehtap ÖZDEMİR, Murat KURT, Müfit İŞLER, Nur ÖZALP, Ruşen Eşref YILMAZ, Sabahat ÇIKINTAŞ, Şeniz AKSOY katılıyor.

‘Karşılaşmalar’ sanatta ortak enerjiyi, paylaşımı ve sinerjiyi ifade etmesi açısından önemli bir kavram. 1996 yılından buyana düzenlenen Karşılaşmalar konseptli sergilerinin onuncu durağı görkemli mekan olan Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi. Bu mekanda sanatçılar ve sanat eseri mekanın tarihi atmosferlerini soluyarak özel bir aura oluşturacaklar. Resim dışında üçboyutlu düzenlemelerin yeralacağı sergi izleyicilere farklı bir sanat deneyimi yaşatacak.

Sergiye katılan eserler 2021 Nisan ayında Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi’nde Türk resmini temsil etmek üzere Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bu serginin oluşmasında katkılarından dolayı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne, Zeytinburnu Belediyesine ve Juton firmasına teşekkür ediyoruz.

Sergi 23 Eylül Çarşamba günü saat 18:30 ‘da düzenlenecek kokteylle sanatseverlere açılacak. Aynı gün saat 14:00 de sergi mekanında medya kuruluşlarıyla basın toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz.

Sergi yeri:

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, KılıçAli Paşa Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:1 Tophane-Beyoğlu İstanbul

İletişim için:

Hülya Yazıcı/ Sergi Organizasyon Başkanı-Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı 0536 390 08 64

Ahmet Özel/ Küratör 05424144504