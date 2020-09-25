Kars'ın Kağızman ilçesinde ormanlık alanda ayı saldırısı
Kars'ın Kağızman ilçesinde ormanlık alanda ayı saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.
Tunçkaya köyünde yabani erik toplamak için ormana giden İsrafil Kaya (68), 3 yavrusuyla burada gezen ayının saldırısına uğradı.
Kaya'nın bağrışları üzerine köylüler olay yerine gelince ayı bölgeden uzaklaştı.
Pençe darbeleriyle ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.
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