Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Başantrenör Ufuk Sarıca: "İyi bir iş çıkardık. Tüm oyuncularımı kutluyorum."
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.
Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.
Kendileri için harika ve önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Sarıca, "Çok güçlü ve çok çabuk bir takıma karşı oynadık. Bu özelliklerini biliyorduk ve maç öncesinde de bunu takım olarak konuştuk. Açık saha basketbolunu iyi oynuyorlardı ancak onları durdurmayı başardık. Özellikle ikinci yarıda işin savunma kısmında mükemmeldik diyebilirim. Rakibimizi durdurmayı başardık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Sonuç olarak iyi bir iş çıkardık. Tüm oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Grubun diğer maçında Alman ekibi Brose Bamgerg, İtalya deplasmanında Fortitudo Bologna'yı 100-63 yendi. İkinci haftada 10 Kasım Salı günü Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna ve Bilbao Basket-Brose Bamberg karşılaşmaları oynanacak.
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