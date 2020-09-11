Karşıyaka Kızılyıldız'a direnemedi

11 Eylül 2020 Cuma, 20:18

Gloria Cup 2020 Basketball Turnuva 2’nin, dördünce gününde (11 Eylül, Cuma) Gloria Sports Arena sahasında Pınar Karşıkaya ve Crvena Zvezda karşılaştı.

İlk çeyrekten itibaren üstünlüğünü maça yansıtan Euroleague temsilcisi karşılaşmanın ilk yarısını 47-31 skorla önde bitirdi.

Maçın galibi 74-63 sayıyla Cverna Zvezda olurken maçın en değerli oyuncusu 17 sayı, 5 ribaund, ve 4 asist ile Jordan Loyd oldu.

Turnuvada finalin adı Anadolu Efes - Kızılyıldız olurken, final maçı Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

Yarın 14.00’da ise Anadolu Efes ve Tofaş karşı karşıya gelecek. Bu mücadele sonucunda Tofaş’ın turnuvayı kaçıncı sırada bitireceği belli olacak.