Karşıyaka'da büyük panik
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi tarafından el bombası şeklinde bir nesne, akaryakıt istasyonuna fırlatıldı. Büyük panik yaşayan istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, el bombasının oyuncak olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 sokakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, elindeki el bombası şeklindeki cismi akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden kaçtı. Olayın ardından büyük panik yaşayan istasyon çalışanları durumu polise ihbar etti.
Çevre güvenliği alındı, bomba imha ekipleri geldi
İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, akaryakıt istasyonuna bomba imha uzmanı ekipleri gelerek çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
O anlar kamerada
Öte yandan olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görüldü.
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