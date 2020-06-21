Karşıyaka'da Onuralp krizi çözüldü

21 Haziran 2020 Pazar, 11:43

ING Basketbol Süper Ligi'nde kadroyu büyük oranda koruma hedefiyle iç transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe Basketbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken kısa forvet Onuralp Bitim'e ödeme yaptı. Onuralp'in Basketbol Federasyonu kanalındaki başvurusuna ihtar yasal süreç içinde çekilmediği için itiraz eden yeşil-kırmızılılar, oyuncuya alacağı için ödeme yapıp krizi tatlıya bağladı.

Sezon başında geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes'ten kadroya katılan 21 yaşındaki basketbolcunun kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Karşıyaka formasıyla All-Star 2020'de smaç şampiyonluğu yaşayan Onuralp, ligde bu sezon 4.6 sayı, 1.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Kaf-Kaf, iç transferde prensipte el sıkıştığı Metecan Birsen, Taylor ve M'Baye ile resmi sözleşme imzalamak için yeni sezon bütçesinin netleşmesini bekliyor.