Karşıyaka'da sorun çözüldü

05 Temmuz 2020 Pazar, 12:37

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, mevcut kadrodan sorunlu ayrıldığı yabancılarla anlaşarak transfer yasaklısı olduğu FIBA'daki yeni tehlikelerin önüne geçti. Lig mart ayında koronavirüs pandemisiyle erken sonlandırıldıktan sonra alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip FIBA kanalıyla kulübe dava açan Tony Crocker'la orta yol bulundu. Oyuncuyla daha önce nisan ayında yapılan protokolün şartları yerine getirilerek Crocker'a 1 maaş ve prim alacaklarının yanı sıra FIBA'daki avukatlık ücreti olarak toplam 60 bin Dolar (411 bin TL) ödendi. FIBA'daki davasını geri çeken Crocker, sezon sonuna kadar olan 3 aylık maaşından feragat etti.

Kaf-Kaf, Crocker'ın FIBA davası ve kalan alacaklarından vazgeçmesiyle davayı kaybetmesi durumunda 135 bin Dolar (1 milyon TL) tutarındaki 4 aylık tüm maaşını ödemekten kurtuldu. Kulüpten ayrılıp Rusya'da Unics Kazan'la anlaşan Jordan Morgan'la da protokol yapan Karşıyaka, ABD'li pivota pandemi döneminde kalan 3 aylık alacağına karşılık 1 maaş ödeyecek. Yeşil-kırmızılılar bu ödemeyi eylül ve aralık aylarında yapacak. Morgan'ın kalan menajerlik ücreti de oyuncunun Karşıyaka'yla sözleşmesinden çıkış parası olarak Unics Kazan tarafından ödenecek. Geçen sezonki kadrosundan Brandon Triche ile de yeniden anlaşmama kararı alan Pınar Karşıyaka, ABD'li şutör guardla alacakları için pazarlığı sürdürüyor.



İMZALAR SÜRÜYOR



İÇ transferde daha önce Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, James Metecan Birsen ve Amath M'Baye ile sözleşme yenileyen Pınar Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tony Taylor'a da resmi imzayı attırdı. Geçen sezonun yıldızlarından olan ABD'li guard, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza tazeledi. Yeşil-kırmızılılar bu hafta iç transferde DJ Kennedy, dış transferde ise yuvaya dönen şutör guard Sek Henry'nin imzasını duyurmayı hedefliyor. Takımda durumu belirsiz olan tek isim konumundaki Semih Erden'e mevcut kontratında indirim teklif eden Karşıyaka, milli pivottan yanıt bekliyor.



