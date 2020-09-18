Karşıyaka'da Tolungüç ilk maçta tribünde

18 Eylül 2020 Cuma, 14:41

Misli com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında pazar günü Isparta 32 Spor'a konuk olacak Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, takımın başında sahaya çıkamayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezon 26 Temmuz'da Antalya'da Turgutluspor'la oynadığı Play-Off finalinin uzatma bölümünde kırmızı kart görerek tribüne yollanan Tolungüç, ilk hafta sahaya giremeyecek. Karşıyaka'da maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanması ise teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kaf-Kaf, son resmi maçında Antalya'da Turgutlu'yla oynadığı finalde koronavirüs testi pozitif çıkan en önemli oyuncularından Fatih'ten yararlanamamıştı.

Karşıyaka'da futbol altyapı şubesi, gelir elde etmek için kampanya başlattı. Şube yönetimi, kişiye özel atkı yaptıracak. Atkılar 50 TL'den satılıp altyapıya destek sağlanacak. Altyapıya yatırım yapmak için önemli gelirlere sahip olmak zorunda olduklarını belirten Futbol Altyapı Başkanı Murat Polat, "Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve pandemi sonrası altyapının önemi bir kez daha ön plana çıktı. Biz zaten son yıllarda altyapımızdan yetiştirdiğimiz futbolcularımızla ligde başarıyla mücadele ediyoruz. A takımımıza yetenekli oyuncular kazandırmak için yatırım yapmamamız şart. Bunun için de maddi kaynak gerekli. Atkı kampanyasına taraftarlarımız ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.



