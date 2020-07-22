Karşıyaka'da zeybek bilmeyen kalmayacak
İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi, Ege Bölgesi'nin halk oyunu olan zeybeği yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz yaz kursu düzenliyor.
Yaş kısıtlaması olmaksızın, 7’den 70’e her yaştan vatandaşlara açık olan zeybek kursu; sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, açık alanlarda yapılacak. Önlemler çerçevesinde kursiyer sayısı da sınırlı olacak. Dersler, Karşıyaka Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü’ne bağlı halk dansları eğitmenleri Alper Özarslan, İbrahim Burak Elibüyük, Eylül Gezer ve Büşra Yavaşlı tarafından verilecek.
DERSLER AÇIK HAVADA
Haftada üç gün, üç ayrı alanda yapılacak eğitimler kapsamında ilk ders, Kurban Bayramı’nın hemen ardından 4 Ağustos Salı günü Örnekköy Meydanı’nda düzenlenecek. Diğer eğitim noktaları ise Bahçelievler Katlı Pazaryeri arkasındaki otopark ile Demirköprü Kadın Dayanışma Merkezi yanındaki park olacak.
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