Kars'ta suda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Kars'ta piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesetlerine ulaşıldı.
Kars’ta girdikleri suda kaybolan iki çocuğun cesedi ertesi gün bulundu. Kars Çayı’na giren 16 yaşındaki Ömercan Dalda ile 14 yaşındaki Ozan Gündüz dün akıma kapılarak kaybolmuştu.
AFAD ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam"lar, jandarma, itfaiye, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile arama kurtarma köpeği "Eros" ve "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" arama çalışmalarına katıldı.
"Kurbağa adam" ekipleri, çocukların en son kaybolduğu bölgeyi yeniden aradı. Ekipler, kayboldukları yerden yaklaşık 30 metre sürüklenen çocukların cesedine ulaştı. Dalda ve Gündüz'ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kars'ta Cumhuriyet köyü yakınlarında dün piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda (16) ve Ozan Gündüz'ün (14) bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.
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