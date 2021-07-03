Kartal Tibet, yaşamını yitirdi, sevenleri başsağlığı mesajı yayımladı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Kartal Tibet için hem pandemi nedeniyle hem de sanatçının kendi isteği üzerine özel bir tören yapılmayacak. Duayen sanatçı, bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Ankara’da dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200’e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Tibet daha sonra Sezgin Burak’ın yarattığı “Tarkan”ı, 1969’da sinemaya uyarlanan “Tarkan” adlı filmde canlandırdı ve hafızalara kazındı. Bu filmi 1970’te “Tarkan: Gümüş Eyer”, 1971’de “Tarkan: Viking Kanı”, 1972’de “Tarkan: Altın Madalyon” ve 1973’te “Tarkan: Güçlü Kahraman” takip etti.

KÜLT FİLMLERİ YÖNETTİ

Kült haline gelen “Tosun Paşa” filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı. “Tosun Paşa” filmiyle beraber yönetmenliğinde Kemal Sunal’la birlikte birçok filmde çalıştı. Bu filmler arasında “Davaro”, “Zübük”, “Şabaniye”, “Japon İşi” gibi filmler bulunuyor. Bunlar dışında yönetmen ya da oyuncu olarak parçası olduğu filmler arasında “Ölmeyen Aşk”, “Dağlar Kızı Reyhan”, “Senede Bir Gün”, “Sultan”, “Gol Kralı”, “Gırgıriye” ve “Şalvar Davası” gibi filmler yer alıyor.

1993 - 1997 yılları arasında yayımlanan “Süper Baba” dizisinin ilk 13 bölümünü ve daha birçok diziyi yönetti.

SANAT DÜNYASI YASTA

Kartal Tibet’in ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Birçok isim ve kuruluş, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

- Cüneyt Arkın: “Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum #KartalTibet’in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım...”

- Filiz Akın: “Televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara’da ilk ‘Midas’ın Kulakları’ oyununda seyredip hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık. O benim sırdaşım, arkadaşımdı. Yönetmen olarak çok büyük başarılar kazandı. Ben henüz bu haberi içime sindiremedim...”

- Gülşen Bubikoğlu: “Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden ‘Gırgıriye’de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı.”

- Itır Esen: “Çok üzgünüm. Orada yalnız değilsin, bütün sevdiklerin seni karşılamak için bekliyor...”

- Selda Alkor: “Sevgili Kartal, sen de gittin. Aynı yıl sinemaya merhaba dedik ve ‘Senede Bir Gün’ filmini yaptık. Hâlâ kalplerde hâlâ akıllarda ya şarkısı, bunca yıl dillerden düşmedi... Etrafımdaki herkes gitti, içim acıyor.”