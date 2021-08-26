Kartal’da 30 Ağustos coşkusu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:25

Kartal Belediyesi bugün başlayacak ve 6 gün sürecek etkinlikler kapsamında 20 farklı etkinlik yapıcak. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen “Zafer Yürüyüşü” de bu yıl pandemi koşullar kapsamında alınacak tedbirler kapsamında Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayarak Kartal Meydanı’na dek yapılacat yürüyüşle gerçekleştirilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada “Uzun süredir Covid-19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz Zafer Yürüyüşü’nü, pandemi önlemlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Kartal’da bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı çok özlemiştik. Tüm Kartallı komşularımızı, bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz”dedi.

Bugün başlayacak etkinlik kapsamında sırasıyla Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş gibi sevilen sanatçılar söyleyeceği şarkılarla Zafer Bayramı coşkusunu Kartal’da yaşayan yurttaşlara doyasıya yaşatacak.

Kartal Belediyesi’nin etkinlik programı şöyle;

27 AĞUSTOS CUMA

Program: "Büyük Zafer" Karma Resim Sergisi, Sergi Açılışı + Trio Müzik Sahne Performansı

Yer: Belediye Hizmet Binası

Saat: 14.00

Program: Yunus Atatürk Parkı Mahalle Etkinliği

Yer: Yunus Mahallesi

Saat: 14.00-17.00

Program: İtiraf -Myco (Rap) Konser

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.00

Program: Ceza Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası

Yer: Dragos Sahil Amfi Önü

Saat: 10.00-13.00-16.00

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 11.00

Program: Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Mahalle Etkinliği

Yer: Cevizli

Saat: 14.00-17.00

Program: Ceylan Ertem Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

29 AĞUSTOS PAZAR

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 11.00

Program: Modfest, Açılış ve İstiklal Marşı, Katılımcı Sponsor ve Grupların Tanıtımı, Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'in Takdimi ve Konuşması, Modifiyeciler Derneği Tanıtımı ve Halk ile Görüşmeler, Vedat Alçay Konseri, Çekilişlerin Yapılması ve Kazanan Talihlilere Sponsor Hediyelerinin Dağıtılması, Araçlar İçerisinde En Modifiyeli Araç, En Basık (Alçak) Araçların Belirleneceği Yarışma, Yarışmanın Kazananlarına Hediye ve Plaketlerinin Verilmesi ve Kapanış

Yer: Eski Kartal Stadı

Saat: 11.00

Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Ödül Töreni

Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı

Saat: 17.00

Program: Manga Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

30 AĞUSTOS PAZARTESİ

Program: Kartallı Kazım Meydanı Mahalle Etkinliği

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 14.00-17.00

Program: Cenan Çamyurdu Kurtuluş Savaşı Destanı (Şiir Performansı)

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 18.00

Program: Moğollar Konseri

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 18.30

Program: Zafer Yürüyüşü

Yer: Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na

Saat: 20.00

Program: Ümit Besen- Pamela Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

31 AĞUSTOS SALI

Program: Mehmet Ali Büklü Parkı Mahalle Etkinliği

Yer: Esentepe Mahallesi

Saat: 14.00-17.00

Program: İlyas Yalçıntaş Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 22.00