Kartal’da 30 Ağustos coşkusu
Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü ilçede 6 gün 6 gece sürecek etkinliklerle kutlayacak.
Kartal Belediyesi bugün başlayacak ve 6 gün sürecek etkinlikler kapsamında 20 farklı etkinlik yapıcak. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen “Zafer Yürüyüşü” de bu yıl pandemi koşullar kapsamında alınacak tedbirler kapsamında Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayarak Kartal Meydanı’na dek yapılacat yürüyüşle gerçekleştirilecek.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada “Uzun süredir Covid-19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz Zafer Yürüyüşü’nü, pandemi önlemlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Kartal’da bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı çok özlemiştik. Tüm Kartallı komşularımızı, bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz”dedi.
Bugün başlayacak etkinlik kapsamında sırasıyla Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş gibi sevilen sanatçılar söyleyeceği şarkılarla Zafer Bayramı coşkusunu Kartal’da yaşayan yurttaşlara doyasıya yaşatacak.
Kartal Belediyesi’nin etkinlik programı şöyle;
27 AĞUSTOS CUMA
Program: "Büyük Zafer" Karma Resim Sergisi, Sergi Açılışı + Trio Müzik Sahne Performansı
Yer: Belediye Hizmet Binası
Saat: 14.00
Program: Yunus Atatürk Parkı Mahalle Etkinliği
Yer: Yunus Mahallesi
Saat: 14.00-17.00
Program: İtiraf -Myco (Rap) Konser
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.00
Program: Ceza Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
28 AĞUSTOS CUMARTESİ
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası
Yer: Dragos Sahil Amfi Önü
Saat: 10.00-13.00-16.00
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 11.00
Program: Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Mahalle Etkinliği
Yer: Cevizli
Saat: 14.00-17.00
Program: Ceylan Ertem Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
29 AĞUSTOS PAZAR
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 11.00
Program: Modfest, Açılış ve İstiklal Marşı, Katılımcı Sponsor ve Grupların Tanıtımı, Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'in Takdimi ve Konuşması, Modifiyeciler Derneği Tanıtımı ve Halk ile Görüşmeler, Vedat Alçay Konseri, Çekilişlerin Yapılması ve Kazanan Talihlilere Sponsor Hediyelerinin Dağıtılması, Araçlar İçerisinde En Modifiyeli Araç, En Basık (Alçak) Araçların Belirleneceği Yarışma, Yarışmanın Kazananlarına Hediye ve Plaketlerinin Verilmesi ve Kapanış
Yer: Eski Kartal Stadı
Saat: 11.00
Program: 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Ödül Töreni
Yer: Mehmet Ali Büklü Parkı
Saat: 17.00
Program: Manga Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
30 AĞUSTOS PAZARTESİ
Program: Kartallı Kazım Meydanı Mahalle Etkinliği
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 14.00-17.00
Program: Cenan Çamyurdu Kurtuluş Savaşı Destanı (Şiir Performansı)
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 18.00
Program: Moğollar Konseri
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 18.30
Program: Zafer Yürüyüşü
Yer: Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na
Saat: 20.00
Program: Ümit Besen- Pamela Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
31 AĞUSTOS SALI
Program: Mehmet Ali Büklü Parkı Mahalle Etkinliği
Yer: Esentepe Mahallesi
Saat: 14.00-17.00
Program: İlyas Yalçıntaş Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 22.00
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