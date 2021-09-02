Kartal’da düğün konvoyunda akılalmaz görüntü
Kartal’da bir düğün konvoyunda vücutlarının yarısına kadar otomobillerden sarkan grup, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal’da bir düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi. Düğün arabasının arkasında konvoy oluşturan otomobillerin camlarından çıkan kadınlı, erkekli grup vücutlarının yarısına kadar camdan sarkması görenleri şok etti.
Süratli bir şeklide Kartal Köprüsü üzerinde ilerleyen konvoyda camdan çıkarak tehlikeli yolculuk yapan konvoydakiler, zaman zaman trafiği de tehlikeye soktu. Araçtan sarkanların bir yere tutunmadan konvoyu cep telefonuna aldığı anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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