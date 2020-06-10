Kartal'da yediemin otoparkında yangın: 4 otomobil kullanılamaz hale geldi

Kartal'da yediemin otoparkında çıkan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA
10 Haziran 2020 Çarşamba, 12:07
Abone Ol google-news

Yakacık Mahallesi Vatansever Caddesi'ndeki yediemin otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede diğer araçlara da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı otomobil ve motosikletlerde de ufak çaplı hasar oluştu.


Video Haberler