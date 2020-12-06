Kartepe'de dehşet: Köpeği iple ağaca asıp ölümüne neden oldu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, M.K., köpeği ağaca iple asarak ölümüne neden oldu. M.K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatılırken, para cezası verildi.
Dün öğle saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi’nde M.K., iple bağladığı köpeği ağacın dalına astı. M.K.’nın köpeği astığını görenler bağırarak engel olmaya çalışırken, olay yerine geldiklerinde köpeğin can çekişerek öldüğüne şahit oldu.
Bahçeye doğru gelenlere "size ne?" der gibi hareketler yapan M.K. daha sonra evine girdi. Köpeğin ağaca asılı olduğu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki yağdı. Polis sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçerek M.K.’yı yakaladı.
M.K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanunu’nca idari para cezası uygulandı.
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