"Kartvizitlerinde ‘Bilim Kurulu Üyesi' olduğu yazılı olanlar..."
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Başında profesör, uzman doktor unvanı olanların her söylediği doğru kabul ediliyor" dedi, bunlardan bazılarının kartvizitlerinde ‘Bilim Kurulu Üyesi' yazılı olduğuna dikkat çekti.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Prof. Dr. Ceyhan, “Türk halkı şunu öğrensin: Uzmanlık dalı olmayan, pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor" dedi.
"Başında profesör, uzman doktor unvanı olanların her söylediği doğru kabul ediliyor" diyen Ceyhan,"Bilim Kurulu'nun üyeleri de farklı branşlarda. Bunların bazılarının kartvizitlerinde ‘Bilim Kurulu Üyesi' olduğu yazılı. Bu çok yanlış bir şey. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Uzmanlık alanı dışında konuşmamalı. Bilim Kurul unvanı kullanılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
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