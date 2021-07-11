Kaş Kaymakamlığından 'çalıntı kum' açıklaması

11 Temmuz 2021 Pazar, 22:03

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden geçtiğimiz Şubat ayında 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığı, görevli muhafaza memurunun olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt alarak zabıt tuttuğu haberlerine ilişkin Kaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirild

2020 yılı Aralık ayında bir yurttaş, Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde belirtilen ormanlık alandan toprak taşındığı, toprak taşınan alanın yağmur suları sebebiyle göle dönüştüğü, içine çöp atıklarının bırakıldığı, göle dönüşmesi sebebiyle de güvenliği tehlikeye soktuğu şeklinde videolu ihbarda bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, konu üzerine Kaymakamlık tarafından yapılan araştırma sonucunda bölgenin Kaş'ın Ova Mahallesi'nde ve toprak vasıfsız orman alan olduğu, alınan toprakların çok eski yıllarda olduğu ve zaman zaman seralarda kullanılmak amacıyla sürdürüldüğünün tespit edildiği bildirildi.

"YOL KENARINDAKİ ALAN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHTİT EDİYORDU"

Ardından Kaş Kaymakamı tarafından, yetkili idarelerce çöpün ilgili alandan tahliye edilmesi, araç yolu kenarındaki alanın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinden dolayı doğal toprakla kapatılması, kapatılmasının ardından tahrip edilen vasıfsız ormanlık bölgenin Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçlandırılması, etrafının çitle çevrilip eski haline dönüştürülmesi, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talimatının verildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi:



"Kaymakamlığımızın talimatı üzerine ilgili alandan çöp tahliye edilmiş, oluşan derin çukurlar doğal toprakla kapatılmış ve üzerine 3 bin okaliptüs fidanı dikilerek ağaçlandırılmış, etrafı çitle çevrilmiş ve yetkili Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı tarafından ilgililer hakkında şifahi olarak suç duyurunda bulunulmuştur. Bunun üzerine Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/ 3773 soruşturma dosyası kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelleri ile birlikte yürütülen adli soruşturma kapsamında 22.02.2021 tarihinde ilgili şahısların ev ve müştemilatlarında arama yapılarak 7 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. "

"KAYMAKAMLIĞA ULAŞMIŞ BİR ŞİKAYET BULUNMAMAKTIR"

Haberde geçen ve 2 bin 168 kamyon kum alındığı iddia edilen bölgenin Patara Sit Alanı olmadığı ve Patara bölgesine yaklaşık 10 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Ova Mahallesi'nde, sit alanı dışında, vasıfsız orman niteliğinde daha önce çöplük olarak kullanılan topraklı bir bölge olduğuna dikkat çekilen açıklamada 07.06.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayın eski olduğu, kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğu, failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığının bildirildiği hatırlatıldı. Patara kumsalından kum alındığı veya haberde bahsi geçtiği gibi çalındığı iddiasıyla ilgili Kaymakamlığa ulaşmış bir şikayet veya tespit bulunmadığının altı çizilen açıklamada böyle bir durumda Kaymakamlık tarafından derhal işlem başlatılacağı ve takibinin yapılacağı, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağının yasal sorumluluk olduğunu kaydedildi.



KAYMAKAMLIK: ZABIT TUTULMADI

Yine orman muhafaza memuru U.U.’nun "olayı yargı sürecine taşıyabilmek için zabıt tuttuğu, bunun üzerine engellenmeye çalışıldığı ve Kaş Kaymakamlığı tarafından da görevinden alındığı" iddialarının da gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada U.U.'nun Kaş ilçesi Ova Mahallesi veya Patara Sit Alanı ile ilgili tuttuğu herhangi bir suç zabıt tutanağının bulunmadığının altı çizildi. Ayrıca görevini yapmasından dolayı engellendiği gibi bir durumdan bahsetmenin de konu ile ilgili Kaymakamlıkça bizzat yapılan idari işlemlere ve verilen talimatlara bakıldığında işin gerçekliğine aykırı olduğu ifade edildi.

KAYMAKAMLIK OLAY İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Açıklamada şöyle derildi: "Kaymakamlık tarafından verilen talimatla yetkili idarelerce çöpün ilgili alandan tahliye edilmesi, araç yolu kenarındaki alanın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinden dolayı doğal toprakla kapatılması, kapatılmasının ardından tahrip edilen vasıfsız ormanlık bölgenin Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçlandırılması, etrafının çitle çevrilip eski haline dönüştürülmesi sonucunda ilgili alandan çöp tahliye edilmiş, oluşan derin çukurlar doğal toprakla kapatılmış ve üzerine 3 bin okaliptüs fidanı dikilerek ağaçlandırılmış, etrafı çitle çevrilmiş ve yetkili Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı tarafından ilgililer hakkında şifahi olarak suç duyurunda bulunulmuştur. Bu yönüyle de bakıldığında, ilgili basın haberlerinde yer aldığı üzere ‘ilgili orman muhafaza memurunun görevini yapması nedeniyle görevinden alındığı iddiası…’ gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili süreç bizzat Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir."

