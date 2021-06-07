'Patara'dan kum çalındı' iddiası! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya’daki Patara Antik Kenti'nden kum çalındığı iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu alanın antik kentin dışında olduğu belirtildi.
Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığını belirtmişti. Üstelik kum sera faaliyetlerinde kullanılacaktı.
'OLAY ESKİ' SAVUNMASI
Patara Antik Kenti'ndeki kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu.
SAVCILIK İŞLEM BAŞLATTI
Açıklamada, kum alındığı iddia edilen alanın antik kentin dışında olduğu ifade edildi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.
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