Kasabian'dan ayrılan Tom Meighan kadına şiddetten suçlu bulundu

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:49

Şarkıcı Tom Meighan çıkarıldığı mahkemede 9 Nisan tarihinde eski nişanlısı Vikki Ager’a saldırdığını kabul etti.

Duruşmada anlatılanlara göre Vikki Ager, Meighan’ın onu savurması sonucu başını hamster kafesine çarparak yaralanmış; ardından Meighan onu bacağından yakalayarak başına vurmuş.

Kasabian grubu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tom’dan grubu terk etmesini istemekten başka bir seçeneğimiz kalmamıştı. Böyle bir davranışı kabullenmemiz mümkün değil.”



Hatırlanacağı üzere bir gün önce Tom Meighan’ın Kasabşian’dan ayrıldığı açıklanmış ve sebep olarak da şarkıcıya ait “özel meseleler” gösterilmişti.



Tom Meighan saldırı suçundan mahkum oldu ve 18 ay kamu hizmetiyle cezalandırıldı.





