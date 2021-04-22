Başakşehir Kasımpaşa karşısında nefes aldı

Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

AA
22 Nisan 2021 Perşembe, 19:51
Başakşehir Kasımpaşa karşısında nefes aldı
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Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Haftaya küme düşme hattında giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 36'da Nacer Chadli kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı.

Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.


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