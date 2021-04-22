Başakşehir Kasımpaşa karşısında nefes aldı
Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Haftaya küme düşme hattında giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 36'da Nacer Chadli kaydetti.
Ligde 2 maç sonra kazanan teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı.
Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.
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