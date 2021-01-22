Kasımpaşa, Bistrovic’i kiraladı

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

İHA
22 Ocak 2021 Cuma, 19:26
Kasımpaşa, Bistrovic’i kiraladı
Abone Ol google-news

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler