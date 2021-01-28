Kasımpaşa, Dusko Tosic ile imzaladı

28 Ocak 2021 Perşembe, 18:22

Kasımpaşa Kulübü, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."