Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı

09 Ağustos 2020 Pazar, 14:22

Kasımpaşa’nın Fuat Çapa’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü bulmaya çok yakın. Lacivert-beyazlı takımın Hatayspor ile Süper Lig’e yükseldikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak’ı takımın başına getirdiği iddia edildi.

Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig'de 3'ü üst üste olmak üzere 5 takımı Süper Lig'e taşımıştı.