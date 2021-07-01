Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Almanya 2. lig ekiplerinden MSV Duisburg'ta forma giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattı.

AA
01 Temmuz 2021 Perşembe, 17:23
Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Almanya 3. Futbol Ligi temsilcisi MSV Duisburg'tan Ahmet Engin'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'in sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Ahmet Engin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı.


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