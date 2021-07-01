Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kasımpaşa, Almanya 2. lig ekiplerinden MSV Duisburg'ta forma giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Almanya 3. Futbol Ligi temsilcisi MSV Duisburg'tan Ahmet Engin'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'in sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.
Ahmet Engin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı.
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