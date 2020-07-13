Kasımpaşa Rizespor'a acımadı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:28

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.



13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık’ta kaldı.

16. dakikada Tirpan’ın ortasında kale önünde Mame Thiam’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.

40. dakikada Hajradinovic’in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi’ye çarparak kaleci Tarık’ta kaldı.

53. dakikada sağ taraftan Yusuf yerden içeri çevirdi. Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ile ceza yayı üzerinde buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

72. dakikada sağ taraftan Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Tarkan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

73. dakikada Tunay’ın kullandığı serbest vuruşta Melnjak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Tarkan’ın pasında Rizespor yarı sahasında topla buluşan Anıl Koç, topu sürerek sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

88. dakikada Abdullah Durak’ın ceza sahası içerisinde Quaresma’ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

89. dakikada Mame Thiam’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Alpaslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx (Quaresma dk. 84 ?), Trpan xx, Yusuf xxx (Anıl Koç dk. 78 xxx), Mame Thiam xx, Hajradinovic xxx (İlhan dk. 84 ?), Gohou x (Tarkan dk. 68 xx)

Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Fernandes, Ndongala

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Fernandes xx, Burak xx (Melnjak dk. 46 x), Orhan xx, Diomande xx (Samudio dk. 77 x), Oğuz Kağan Güçtekin xx (Abdullah Durak dk. 66 x), Alberk xx, Boldrin xx (Atakan Akkaynak dk. 88 ?), Garmash xx (Tunay dk. 46 x), Skoda xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Vetrih, Sasse, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Hajradinovic (dk. 53), Anıl Koç (dk. 78) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Burak Albayrak, Diomande (Çaykur Rrizespor) Aytaç Kara (Kasımpaşa)



