Kasımpaşa'da Gohou kadro dışı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 14:34

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 31 yaşındaki forveti Gerard Bi Goua Gohou'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncularımızdan Gerard Bi Goua Gohou kadro dışı bırakılmıştır."

Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Kasımpaşa formasını sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında giydi.

