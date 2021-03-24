Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi!
Fuat Çapa ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Şenol Can'ı getirdi.
Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Karagümrük'ten ayrılan Şenol Can'ın teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.
Kamuoyuna Duyuru | Şenol Can pic.twitter.com/BDLJaQiMLJ— KASIMPAŞA (@kasimpasa) March 24, 2021
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