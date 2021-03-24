Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi!

Fuat Çapa ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Şenol Can'ı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 18:20
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi!
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Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Karagümrük'ten ayrılan Şenol Can'ın teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.



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