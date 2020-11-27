Kasımpaşa’da şok istifa
Kasımpaşa’da iki hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İrfan Buz, istifa ettiğini duyurdu.
Kasımpaşa’da iki hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İrfan Buz, istifa ettiğini bu metinle duyurdu.
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