Kasımpaşa’da şok istifa

Kasımpaşa’da iki hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İrfan Buz, istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 16:16
Kasımpaşa’da şok istifa
Abone Ol google-news

Kasımpaşa’da iki hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İrfan Buz, istifa ettiğini bu metinle duyurdu.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler