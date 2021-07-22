Kasımpaşa'dan Umut Bozok açıklaması

22 Temmuz 2021 Perşembe, 21:26

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient forması giyen Umut Bozok'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FC Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

24 yaşındaki santrafor, geçtiğimiz sezon 21 maça çıkmış, bir gol ve bir asist yapmıştı.

Kasımpaşa, transferi şu paylaşımla duyurdu: