Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor'u mağlup etti
Trabzonspor, İstanbul kampında oynadığı hazırlık maçında Bandırmaspor'u tek golle geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
İstanbul Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde oynanan maçta bordo-mavililerin tek golünü, 35. dakikada Djaniny kaydetti.
Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3 mağlup etmişti.
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