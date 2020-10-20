Kasko ve trafikte fiyat eylülde yükseldi

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

Geçen yılın aynı ayına (yıllık) göre enflasyon yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 10.52, sağlık sigortasında yüzde 4.74 artarken kasko ve zorunlu trafik sigortasında yüzde 2.92 düştü. İlk 9 ayda ise sırasıyla yüzde 10.08, yüzde 7.8 ve yüzde 0.97 arttı.