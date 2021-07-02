Kaş'ta tarım arazisinde yangın çıktı: 200 zeytin ağacı kül oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangında, yaklaşık 200 zeytin ağacı kül oldu.
Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi’ndeki tarım arazisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu alandaki yangına, 2 söndürme helikopteri ile havadan, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 teknik eleman ve 40 yangın işçisi ile karadan müdahale edildi.
Yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 20 dekar zeytinlik alanın zarar gördüğü yangında, yaklaşık 200 zeytin ağacı kül oldu. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeni araştırılacak.
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