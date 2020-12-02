Kastamonu Araç'taki orman yangınında 12 hektarlık alan yandı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 16:33

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangının kontrol altına alındı. Alanda başlatılan soğutma çalışmaları da sonlandırıldı.

Öte yandan yangında 12 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden yurttaşlar müdahale etmişti.

