Kastamonu Araç'taki orman yangınında 12 hektarlık alan yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında 12 hektar alan zarar gördü.

AA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 16:33
Kastamonu Araç'taki orman yangınında 12 hektarlık alan yandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangının kontrol altına alındı. Alanda başlatılan soğutma çalışmaları da sonlandırıldı.

Öte yandan yangında 12 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden yurttaşlar müdahale etmişti.


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