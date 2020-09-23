Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

AA
23 Eylül 2020 Çarşamba, 17:03
Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Akçabel köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.



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