Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Akçabel köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
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