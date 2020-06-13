Kastamonu'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zumra Özsoy yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

DHA
13 Haziran 2020 Cumartesi, 17:32
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Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Alatarla köyü yolunda meydana geldi. Kastamonu yönüne giden Ramazan Özsoy yönetimindeki hafif ticari araç, Kurusaray köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan Zumra Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan Özsoy, Zefure Özsoy ve Selda Özsoy ise yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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